Беларусь пожаловалась, что ее делегация не попала на мероприятие Трампа из-за невыданных виз

Беларусь заявила, что намеревалась принять участие в первом заседании Совета мира президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, но не получила необходимых виз.

Об этом Белте сообщило Министерство иностранных дел Беларуси, пишет "Европейская правда".

Как заявили в белорусском МИД, страна "оперативно проинформировала" организаторов мероприятия о том, что страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков.

"Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно", – заявили там.

Однако, как заявили в МИД Беларуси, несмотря на выполнение "всех необходимых процедур", визы нашей делегации выданы не были.

"В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?", – добавили в ведомстве.

Напомним, 20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов внести вклад в Совет мира за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.