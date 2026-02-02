Трамп каже, що може "дуже легко" вирішити проблему з фінансуванням ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що зможе вирішити проблему з невиплатою внесків та бюджетними обмеженнями в ООН, яка перебуває під ризиком фінансового краху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент розповів у телефонному інтерв’ю Politico.

Трамп зазначив, що не знав про те, що США затримують виплати за своїми зобов'язаннями перед ООН, але висловив упевненість, що зможе "дуже легко вирішити цю проблему" і змусити інші країни заплатити – якщо тільки ООН попросить про це.

"Якби вони прийшли до Трампа і сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО заплатити. Все, що мені потрібно зробити, це зателефонувати в ці країни... і вони надішлють чеки протягом декількох хвилин", – сказав він.

Коментарі Трампа з'явилися після публікації в The New York Times про те, що високопосадовці ООН попередили, що організація може бути змушена скоротити свою діяльність або навіть закрити штаб-квартиру в Нью-Йорку, якщо у неї закінчаться гроші.

В ході розмови з Politico Трамп відкинув цю ідею.

"Я не вважаю це доречним. ООН не покине Нью-Йорк і не покине Сполучені Штати, тому що ООН має величезний потенціал", – зазначив президент США.

Хоча він наполягав, що організація не виконала своїх обіцянок, він назвав її інституцією, яка залишається незамінною, особливо з огляду на те, що його власна роль на світовій арені зрештою закінчиться.

"Коли я більше не буду поруч, щоб врегульовувати війни, це зможе зробити ООН. Вона має величезний потенціал. Величезний", – додав Трамп.

Раніше Трамп, підбиваючи підсумки першого року своєї другої каденції, заявив, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".

Крім того, американський президент допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.