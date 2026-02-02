Трамп говорит, что может "очень легко" решить проблему с финансированием ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет решить проблему с невыплатой взносов и бюджетными ограничениями в ООН, которая находится под риском финансового краха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент рассказал в телефонном интервью Politico.

Трамп отметил, что не знал о том, что США задерживают выплаты по своим обязательствам перед ООН, но выразил уверенность, что сможет "очень легко решить эту проблему" и заставить другие страны заплатить – если только ООН попросит об этом.

"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же как я заставил НАТО заплатить. Все, что мне нужно сделать, это позвонить в эти страны... и они пришлют чеки в течение нескольких минут", – сказал он.

Комментарии Трампа появились после публикации в The New York Times о том, что высокопоставленные чиновники ООН предупредили, что организация может быть вынуждена сократить свою деятельность или даже закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке, если у нее закончатся деньги.

В ходе беседы с Politico Трамп отверг эту идею.

"Я не считаю это уместным. ООН не покинет Нью-Йорк и не покинет Соединенные Штаты, потому что ООН имеет огромный потенциал", – отметил президент США.

Хотя он настаивал, что организация не выполнила своих обещаний, он назвал ее институтом, который остается незаменимым, особенно учитывая, что его собственная роль на мировой арене в конечном итоге закончится.

"Когда я больше не буду рядом, чтобы урегулировать войны, это сможет сделать ООН. Она имеет огромный потенциал. Огромный", – добавил Трамп.

Ранее Трамп, подводя итоги первого года своего второго срока, заявил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".

Кроме того, американский президент допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.