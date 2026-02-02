Посол ЄС про удар РФ по автобусу із шахтарями: це акт тероризму

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала актом тероризму російський удар по автобусу із шахтарями у місті Тернівка Дніпропетровської області.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

У контексті цієї атаки Матернова наголосила, що російська сторона лише вдає, що обговорює припинення вогню, а насправді продовжує атаки на цивільне населення в Україні.

"П'ятнадцять гірників загинули в Дніпропетровській області після російського нападу на автобус, який віз їх додому після зміни. Це акти тероризму. Все просто і зрозуміло", – підкреслила посол.

Повідомляли, що автобус із шахтарями у Дніпропетровській області атакували "Шахеди" на онлайн-управлінні.

Раніше Матернова наголосила, що попри всі мирні переговори та анонсовану Трампом згоду РФ на "тижневе перемир’я" російський терор триває по всій території України.