Посол ЕС об ударе РФ по автобусу с шахтерами: это акт терроризма

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала актом терроризма российский удар по автобусу с шахтерами в городе Терновка Днепропетровской области.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В контексте этой атаки Матернова подчеркнула, что российская сторона только делает вид, что обсуждает прекращение огня, а на самом деле продолжает атаки на гражданское население в Украине.

"Пятнадцать горняков погибли в Днепропетровской области после российского нападения на автобус, который вез их домой после смены. Это акты терроризма. Все просто и понятно", – подчеркнула посол.

Сообщалось, что автобус с шахтерами в Днепропетровской области атаковали "Шахеды" на онлайн-управлении.

Ранее Матернова подчеркнула, что, несмотря на все мирные переговоры и анонсированное Трампом согласие РФ на "недельное перемирие", российский террор продолжается по всей территории Украины.