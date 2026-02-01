Посол ЄС про удари РФ: "Це так виглядає "перемир’я"?

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що, попри всі мирні переговори та анонсовану Трампом згоду РФ на "тижневе перемир’я", російський терор триває по всій території України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Facebook.

Матернова розповіла підписникам, що протягом ночі РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотниками. У Дніпрі БпЛА поцілив у приватний будинок, вбивши двоє людей. У Конотопі на Сумщині під ударами опинилась залізнична інфраструктура. Вибухи чули ще у низці міст.

"Це так виглядає "перемир’я"? Вибухи. Загиблі цивільні. Зруйновані енергетичні об’єкти, транспортна інфраструктура… А сьогоднішня атака (вочевидь, посол мала на увазі Запоріжжя – Ред.) – ще один доказ, що ніякого "перемир’я" немає. Росія не поважає домовленості. Ніякі з їхніх обіцянок не дотримувалися", – підкреслила Катаріна Матернова.

Вона також наголосила, що зараз в Україні – період великих морозів, а у Києві багато багатоповерхівок досі чекають на повернення опалення після попередніх ударів по енергетиці; більшість українців живуть з багатогодинними відключеннями світла.

"Демократичний світ не має відвертати очі", – наголосила посол.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на РФ після удару по пологовому в Запоріжжі 1 лютого, внаслідок якого постраждали шестеро людей.

Нагадаємо, 29 січня Трамп заявив, що отримав від Путіна згоду не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік.

У Кремлі заявили, що нібито йдеться про термін до 1 лютого.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по українській енергетиці між Києвом та Москвою немає, проте розмови про це тривають, зокрема і в Абу-Дабі; він також підкреслив, що Україна діятиме дзеркально до дій РФ.