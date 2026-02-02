Президент Латвии хочет, чтобы местные правоохранители изучили "файлы Эпштейна"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что правоохранительным органам страны следует изучить информацию из файлов осужденного в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Ринкевичс, латвийским правоохранительным органам необходимо проанализировать опубликованную информацию, чтобы оценить, нужна ли какая-то реакция со стороны государственных учреждений.

При этом он отметил, что многие события и списки настолько давние, что сроки давности для привлечения к ответственности уже могли истечь.

Согласно информации, имеющейся у Ринкевичса, ответственные латвийские ведомства пока не получали запросов о правовой помощи от США с просьбой предоставить дополнительную информацию из Латвии.

В любом случае, по мнению президента, плохо уже то, что жители Латвии, возможно, подвергались злоумышленным действиям.

В опубликованных в конце января 2026 года новых материалах по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

Латвия в документах в разных контекстах упоминается более 500 раз, Рига – более 800 раз. В опубликованных файлах названы имена нескольких латвийских моделей и модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками.

Впервые Латвия упоминается в 2001 году, когда знакомая Эпштейна обсуждает приглашение посетить Латвию якобы от тогдашнего премьер-министра. Анонимный отправитель в 2001 году пишет, что получил личное приглашение от премьер-министра Латвии посетить страну и познакомиться. В 2001 году премьер-министром был Андрис Берзиньш.

Берзиньш отрицал, что приглашал Джеффри Эпштейна посетить Латвию.

Сообщалось также, что новые опубликованные файлы Эпштейна свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов мужу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

На этом фоне Мендельсон отказался от членства в Лейбористской партии.