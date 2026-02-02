У Німеччині кажуть, що продовжать співпрацю з США в галузі розвідки

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що Німеччина продовжуватиме тісну співпрацю з США в галузі розвідки.

Заяву очільника німецького МВС наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Добріндт наголосив на важливості партнерства з США, а також додав, що цей принцип не повинен змінюватися "незалежно від поточної політичної ситуації" в контексті критики Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа.

"США є і залишаються нашим партнером", – сказав німецький міністр.

Добріндт також оголосив про плани щодо подальшого зміцнення розвідувальних служб Німеччини.

Він сказав, що хоче перетворити внутрішню розвідувальну службу, Федеральне управління з захисту конституції, на "справжню розвідувальну службу, оснащену ефективними оперативними можливостями".

Глава МВС Німеччини додав, що співпраця з іноземними агентствами, в тому числі з США та Ізраїлем, буде продовжувати розширюватися.

Тим часом ЗМІ повідомили, що європейські союзники України розраховують "значно" зменшити залежність Києва від розвідувальних даних США протягом кількох місяців.

Повідомляли також, що ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.