В Германии заявляют, что продолжат сотрудничество с США в области разведки

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что Германия будет продолжать тесное сотрудничество с США в области разведки.

Заявление главы немецкого МВД приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Добриндт подчеркнул важность партнерства с США, а также добавил, что этот принцип не должен меняться "независимо от текущей политической ситуации" в контексте критики Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа.

"США являются и остаются нашим партнером", – сказал немецкий министр.

Добриндт также объявил о планах по дальнейшему укреплению разведывательных служб Германии.

Он сказал, что хочет превратить внутреннюю разведывательную службу, Федеральное управление по защите конституции, в "настоящую разведывательную службу, оснащенную эффективными оперативными возможностями".

Глава МВД Германии добавил, что сотрудничество с иностранными агентствами, в том числе с США и Израилем, будет продолжать расширяться.

Между тем СМИ сообщили, что европейские союзники Украины рассчитывают "значительно" уменьшить зависимость Киева от разведывательных данных США в течение нескольких месяцев.

Сообщалось также, что ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно приверженности США европейской обороне.