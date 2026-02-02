В Литве зафиксировали самые низкие температуры за последние почти 30 лет
Литва зафиксировала самые низкие температуры воздуха за почти три десятилетия, сильные морозы охватили большую часть страны.
Соответствующие данные Литовской гидрометеорологической службы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".
По данным службы, в понедельник утром температура опустилась до −34,3°C в Шедуве, Радвилишкисском районе, −34°C в Укмерге и −33,9°C в Йонишкисе.
Meteo LT сообщила: предварительный анализ архивных данных показывает, что более низкие температуры были зафиксированы около 30 лет назад, 8 февраля 1996 года, когда температура опустилась до −35°C в Таурагнах, в Утенском районе.
"Хотя сегодняшние температуры были еще далеки от абсолютного рекорда холода (−42,9°C, Утена, 1 февраля 1956 года), мы зафиксировали рекордно низкую температуру для 2 февраля", – сообщила Meteo LT.
Предыдущий рекорд низкой температуры для 2 февраля был установлен 56 лет назад в Варене, когда температура опустилась до −32,1°C. В Шедуве температура в ночь с воскресенья на понедельник была на 2,3 градуса Цельсия ниже этой отметки.
Из-за сильных морозов некоторые школы по всей стране перешли на дистанционные занятия в понедельник и вторник.
Сообщалось, что в субботу утром на метеостанции в латвийском Даугавпилсе температура воздуха опустилась до −32 градусов, и это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года.
Литовские гидрометеорологи зафиксировали самую низкую температуру за последние 14 лет.