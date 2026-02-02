Німеччина заарештувала 5 осіб за підозрами в оборонних закупівлях для Росії

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала п'ятьох осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації, яка займалася оборонними закупівлями для російських компаній.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті прокуратури.

Підозрювані, серед яких громадяни Німеччини, України та Росії, звинувачуються у здійсненні близько 16 тисяч поставок до Росії в обхід санкцій Європейського Союзу.

Щоб приховати ці операції, обвинувачені використовували щонайменше фіктивну компанію в Любеку, підставних клієнтів в Європейському Союзі та за його межами, а також російську компанію як одержувача, в якій один із затриманих обіймає керівну посаду.

Від початку повномасштабної війни в Україні, мережа здійснила закупівлю товарів на щонайменше 30 млн євро. Їхніми одержувачами були 24 зареєстрованих виробники зброї в Росії. За даними прокуратури, російські державні установи також підозрюються у причетності до цієї мережі закупівель.

Наразі правоохоронці шукають ще п’ять підозрюваних, які належать до організації.

Нагадаємо, у січні у Німеччині повідомили про затримання за підозрами у шпигунстві жінки з громадянством України та Німеччини. Після того Німеччина вислала співробітника посольства РФ зі звинуваченням у шпигунстві. Посольство РФ назвало звинувачення "провокацією".

Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.