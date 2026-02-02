Германия арестовала пять человек по подозрению в оборонных закупках для России

Федеральная прокуратура Германии арестовала пять человек, подозреваемых в создании преступной организации, которая занималась оборонными закупками для российских компаний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте прокуратуры.

Подозреваемые, среди которых граждане Германии, Украины и России, обвиняются в осуществлении около 16 тысяч поставок в Россию в обход санкций Европейского Союза.

Чтобы скрыть эти операции, обвиняемые использовали как минимум фиктивную компанию в Любеке, подставных клиентов в Европейском Союзе и за его пределами, а также российскую компанию в качестве получателя, в которой один из задержанных занимает руководящую должность.

С начала полномасштабной войны в Украине сеть осуществила закупку товаров на сумму не менее 30 млн евро. Их получателями были 24 зарегистрированных производителя оружия в России. По данным прокуратуры, российские государственные учреждения также подозреваются в причастности к этой сети закупок.

Сейчас правоохранители ищут еще пятерых подозреваемых, принадлежащих к организации.

Напомним, в январе в Германии сообщили о задержании по подозрению в шпионаже женщины с гражданством Украины и Германии. После этого Германия выслала сотрудника посольства РФ по обвинению в шпионаже. Посольство РФ назвало обвинения "провокацией".

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Данилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.