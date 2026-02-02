Спецслужби Латвії попереджають, що агресивність Росії може посилитися цьогоріч

Минулого року основну загрозу безпеці Латвії, як і раніше, створювали російські спецслужби, причому рівень агресивності Росії цього року залишиться високим із тенденцією до зростання, оскільки російські спецслужби намагатимуться проводити різні операції проти країни.

Про це йдеться у звіті Служби держбезпеки Латвії (СДБ), який наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила латвійська спецслужба, через Росію виклики залишаються не тільки в Латвії, але й у європейському просторі безпеки.

У міжнародній політиці дії Росії були спрямовані на те, щоб істотно підірвати трансатлантичну спільноту та взаємини між країнами, що входять до неї.

"Спецслужби Росії продовжували організовувати та здійснювати шкідливі дії в європейських країнах. Вони були спрямовані проти військової та цивільної критичної інфраструктури, зокрема аеропортів, залізниць, транспортної системи, енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури, а також підприємств та організацій, які надають підтримку Україні", – йдеться у звіті.

На думку спецслужби, кількість шкідливих дій та психологічних операцій, що спостерігалися минулого року в інших європейських країнах, свідчить про високу активність російських спецслужб у регіоні в цілому.

У документі також зазначено, що незважаючи на повномасштабні військові дії в Україні, Росія продовжувала вкладати значні ресурси в діяльність, спрямовану на дестабілізацію внутрішньої безпеки Латвії.

Зокрема, минулого року російські спецслужби організували проти Латвії різноманітні заходи: шкідливі дії проти державної інфраструктури, агресивну розвідку та психологічні операції з метою впливу на громадську думку.

За умови незмінних геополітичних обставин, Росія і в 2026 році продовжуватиме створювати найбільшу загрозу національній безпеці Латвії, зазначили в службі.

За оцінкою СДБ, рівень агресивності Росії у 2026 році залишиться високим із тенденцією до зростання відповідно до геополітичних процесів.

Російські спецслужби в Латвії розгорнуть як розвідувальні заходи, так і шкідливі дії та психологічні операції. Також російські спецслужби використовуватимуть інші можливості для посилення впливу Росії в Латвії та зміни громадської думки відповідно до своїх інтересів.

Також СДБ підкреслила, що вербування жителів Латвії для тривалого, прихованого збору інформації залишиться найважливішим видом діяльності російських спецслужб.

Раніше Бюро з захисту конституції Латвії опублікувало звіт, в якому йшлося, що Росія наразі не створює Латвії прямої військової загрози, проте низка ознак вказує на потенційні плани в довгостроковій перспективі.

Коментуючи цей звіт, латвійський президент Едгарс Рінкевичс заявив, що в Латвії немає потреби в якихось особливих додаткових заходах безпеки.