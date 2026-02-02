Спецслужбы Латвии предупреждают, что агрессивность России может усилиться в этом году

В прошлом году основную угрозу безопасности Латвии, как и ранее, создавали российские спецслужбы, причем уровень агрессивности России в этом году останется высоким с тенденцией к росту, поскольку российские спецслужбы будут пытаться проводить различные операции против страны.

Об этом говорится в отчете Службы госбезопасности Латвии (СГБ), который приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

Как отметила латвийская спецслужба, из-за России вызовы остаются не только в Латвии, но и в европейском пространстве безопасности.

В международной политике действия России были направлены на то, чтобы существенно подорвать трансатлантическое сообщество и взаимоотношения между входящими в него странами.

"Спецслужбы России продолжали организовывать и осуществлять вредоносные действия в европейских странах. Они были направлены против военной и гражданской критической инфраструктуры, в частности аэропортов, железных дорог, транспортной системы, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также предприятий и организаций, которые оказывают поддержку Украине", – говорится в отчете.

По мнению спецслужбы, количество вредоносных действий и психологических операций, наблюдавшихся в прошлом году в других европейских странах, свидетельствует о высокой активности российских спецслужб в регионе в целом.

В документе также отмечается, что несмотря на полномасштабные военные действия в Украине, Россия продолжала вкладывать значительные ресурсы в деятельность, направленную на дестабилизацию внутренней безопасности Латвии.

В частности, в прошлом году российские спецслужбы организовали против Латвии различные мероприятия: вредоносные действия против государственной инфраструктуры, агрессивную разведку и психологические операции с целью влияния на общественное мнение.

При неизменных геополитических обстоятельствах Россия и в 2026 году будет продолжать создавать наибольшую угрозу национальной безопасности Латвии, отметили в службе.

По оценке СГБ, уровень агрессивности России в 2026 году останется высоким с тенденцией к росту в соответствии с геополитическими процессами.

Российские спецслужбы в Латвии развернут как разведывательные мероприятия, так и вредоносные действия и психологические операции. Также российские спецслужбы будут использовать другие возможности для усиления влияния России в Латвии и изменения общественного мнения в соответствии со своими интересами.

Также СГБ подчеркнула, что вербовка жителей Латвии для длительного, скрытого сбора информации останется важнейшим видом деятельности российских спецслужб.

Ранее Бюро по защите конституции Латвии опубликовало отчет, в котором говорилось, что Россия в настоящее время не создает Латвии прямой военной угрозы, однако ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе.

Комментируя этот отчет, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что у Латвии нет необходимости в каких-либо особых дополнительных мерах безопасности.