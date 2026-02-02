У Німеччині зростає кількість біженців, які добровільно повертаються на батьківщину

Минулого року значно більше біженців повернулися з Німеччини за її фінансової підтримки до країн свого походження або до третіх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) наводить DW.

У 2025 році загалом 16 576 біженців скористалися можливістю виїхати на свою батьківщину або до іншої країни за допомогою BAMF.

За даними BAMF, у 2024 році фінансовою підтримкою для добровільного виїзду з Німеччини скористалися 10,4 тисячі прохачів притулку, а у 2023-му – 10,8 тисячі. Переважно ідеться про повернення до Сирії та Туреччини.

З січня 2025 року BAMF відновило фінансування добровільного виїзду людей до Сирії – раніше програма була призупинена через громадянську війну в країні.

До кінця грудня загалом 5976 осіб подали відповідні заявки на виїзд до Сирії, 3678 сирійців вже виїхали.

Уряд Німеччини сприяє добровільному поверненню біженців до країн їхнього походження або до третіх країн покриттям вартості перельоту, а також виплатою "стартового пакета" у розмірі 1000 євро на дорослого та 500 євро на дитину.

Нагадаємо, федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило про різке зниження кількості прохань надати притулок у 2025 році.

Наприкінці грудня писали, що Німеччина здійснила депортацію до Сирії засудженого сирійського громадянина – вперше від початку громадянської війни в країні у 2011 році.

Також Німеччина поновила депортації до Афганістану.