В Германии растет количество беженцев, добровольно возвращающихся на родину

В прошлом году значительно больше беженцев вернулись из Германии при ее финансовой поддержке в страны своего происхождения или в третьи страны.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) приводит DW.

В 2025 году в общей сложности 16 576 беженцев воспользовались возможностью выехать на свою родину или в другую страну с помощью BAMF.

По данным BAMF, в 2024 году финансовой поддержкой для добровольного выезда из Германии воспользовались 10,4 тысячи просителей убежища, а в 2023-м – 10,8 тысячи. Преимущественно речь идет о возвращении в Сирию и Турцию.

С января 2025 года BAMF возобновило финансирование добровольного выезда людей в Сирию – ранее программа была приостановлена из-за гражданской войны в стране.

До конца декабря в общей сложности 5976 человек подали соответствующие заявки на выезд в Сирию, 3678 сирийцев уже выехали.

Правительство Германии способствует добровольному возвращению беженцев в страны их происхождения или в третьи страны, покрывая стоимость перелета, а также выплачивая "стартовый пакет" в размере 1000 евро на взрослого и 500 евро на ребенка.

Напомним, федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило о резком снижении количества просьб предоставить убежище в 2025 году.

В конце декабря писали, что Германия осуществила депортацию в Сирию осужденного сирийского гражданина – впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Также Германия возобновила депортации в Афганистан.