Кошта созывает лидеров ЕС на внеочередной саммит 12 февраля.

Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров государств-членов ЕС собраться 12 февраля на неформальный саммит в замке Алден Бизен в Бельгии, чтобы обсудить укрепление единого рынка ЕС.



Об этом говорится в письме Кошты, датированном 2 февраля 2026 года, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".



Лидеры ЕС соберутся в бельгийском замке, чтобы поговорить о едином рынке и конкурентоспособности Евросоюза.



В повестке дня саммита нет Украины, но на условиях анонимности должностные лица ЕС сообщили корреспонденту "Европейской правды", что актуальные вопросы по Украине могут быть подняты лидерами ЕС во время дискуссий, или же даже при необходимости внесены в план неформального саммита ближе ко дню его проведения.



"Хотел бы пригласить вас на неофициальное собрание лидеров 12 февраля, посвященное укреплению единого рынка в новом геоэкономическом контексте", – говорится в письме Кошты.



Он напомнил, что 2025 год посвятил неофициальному обсуждению лидеров обороне, и встреча дала мощный толчок развитию европейской системы обороны.



"В 2026 году я хотел бы, чтобы мы придали такой же политический импульс сфере конкурентоспособности… Нам нужно делать больше для эффективного уменьшения национальных барьеров и сделать регуляторную базу более благоприятной для инвестиций, инноваций и роста компаний", – подчеркнул Кошта.



Для большей глубины дискуссии, на саммит лидеров ЕС приглашены экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги, а также бывший премьер Италии Энрико Летта, которые ранее готовили аналитические доклады с рекомендациями по повышению конкурентоспособности ЕС и реформированию единого рынка ЕС.



"Я пригласил Марио Драги и Энрико Летту присоединиться к нам, чтобы поделиться своими видениями европейской конкурентоспособности и тем, как они изменились после публикации их двух новаторских докладов", – сообщил Антониу Кошта.



Встреча лидеров ЕС начнется с обмена мнениями с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.



Затем они обсудят с Марио Драги влияние новой геополитической и геоэкономической среды на конкурентоспособность ЕС; обсуждение продолжится и за обедом.



Во второй половине дня сначала состоится обмен мнениями с Энрико Леттой о том, как использовать потенциал единого рынка ЕС в быстро меняющемся мире.



На заключительной рабочей сессии лидеры ЕС сосредоточатся на том, как использовать и разрабатывать инструменты и политики, имеющиеся в их распоряжении, включая единый рынок, для усиления конкурентоспособности ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", в начале сентября 2025 года экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги представил план остановки экономического упадка ЕС, который заключается в том, что блоку необходимо инвестировать даже вдвое больше, чем Европа инвестировала в свое восстановление после Второй мировой войны.



В конце ноября 2025 года стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен создает рабочую группу, которая будет заниматься реализацией плана Марио Драги по повышению конкурентоспособности ЕС.



