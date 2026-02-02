У Кремлі наполягають: зустріч між Зеленським та Путіним можлива лише у Москві

Прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що контакти між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним можливі тільки в Москві.

Про це він заявив під час брифінгу у понеділок, 2 лютого, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

У Пєскова запитали, чи розглядають у Кремлі можливість організації зустрічі Зеленського та Путіна "на нейтральній території".

"Зеленський пропонує контакти, Путін сказав, що вони можливі в Москві. Ця позиція залишається нашою позицією", – відповів на це прессекретар правителя РФ.

Пєсков назвав позицію Москви щодо цього питання "досить послідовною".

"Ми зберігаємо свою відкритість для переговорів. Ведеться робота по лінії робочих груп. Ми це вітаємо і готові далі продовжувати цю роботу в інтересах врегулювання в Україні", – додав він.

Наприкінці січня писали, що Зеленський наполягає на форматі зустрічі лідерів України, США і Росії.

1 лютого він розповів про те, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, РФ та США відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.