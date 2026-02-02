В Кремле настаивают: встреча между Зеленским и Путиным возможна только в Москве

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным возможны только в Москве.

Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 2 февраля, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

У Пескова спросили, рассматривают ли в Кремле возможность организации встречи Зеленского и Путина "на нейтральной территории".

"Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией", – ответил на это пресс-секретарь правителя РФ.

Песков назвал позицию Москвы по этому вопросу "достаточно последовательной".

"Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования в Украине", – добавил он.

В конце января писали, что Зеленский настаивает на формате встречи лидеров Украины, США и России.

1 февраля он рассказал о том, что следующие трехсторонние встречи между Украиной, РФ и США состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.