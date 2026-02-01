Зеленський назвав дату наступних переговорів між Україною, РФ і США

Президент Володимир Зеленський розповів, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, РФ та США відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у своєму Х.

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь української переговірної команди.

"Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни", – наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

Своєю чергою Зеленський заявляв, що не знає, чи йдеться про фінальний етап мирних переговорів, чи попереду ще робота з багатьма країнами.