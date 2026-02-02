ЗМІ: США сказали Ірану, що готові зустрітись і обговорити угоду

Адміністрація США через низку каналів передала повідомлення Ірану про готовність до переговорів для укладання угоди.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Дипломатичні зусилля здійснюються на тлі того, як президент США Дональд Трамп віддав наказ про масивне нарощування військової присутності в Перській затоці, що підвищує ставки в питанні про те, чи зможуть переговори запобігти удару по Ірану і ширшій регіональній війні.

За даними джерел, Туреччина, Єгипет і Катар працюють над організацією зустрічі між посланцем Білого дому Стівом Віткоффом та іранськими високопосадовцями в Анкарі наприкінці цього тижня.

"Справа зрушила з мертвої точки. Ми робимо все, що в наших силах", – повідомив Axios представник однієї з країн.

Представник американської сторони підтвердив, що зустріч між США та Іраном може відбутися цього тижня в Туреччині.

Представники Білого дому заявляють, що Трамп не ухвалив остаточного рішення щодо ударів по Ірану і як і раніше відкритий для дипломатичного вирішення.

Американські офіційні особи заявляють, що нещодавні коментарі Трампа про переговори не є блефом, але США не знають, чи дозволить верховний лідер аятолла Алі Хаменеї своїм дипломатам укласти угоду, яка буде прийнятною для США.

За даними ЗМІ, Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.

Повідомляли також, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що атака США на Іран призведе до масштабного регіонального конфлікту.