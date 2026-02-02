Иран вызывает послов европейских стран из-за санкций ЕС

Иран в понедельник, 2 февраля, объявил о вызове послов европейских стран, находящихся в Тегеране, после решения ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Le Monde.

Решение касается представителей всех стран ЕС, находящихся в Иране.

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи назвал это "минимальной" мерой в ответ на признание КСИР террористической организацией. Кроме того, представитель иранского МИД анонсировал новые "меры" в ответ на санкции ЕС против Тегерана.

Напомним, 29 января министры иностранных дел ЕС согласились признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией и объявили санкции против еще ряда должностных лиц, ответственных за жестокое подавление мирных протестов в начале января.

А 30 января о новых санкциях против Ирана объявили и Соединенные Штаты.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения соглашения по ядерной программе Ирана, угрожая масштабным ударом.

Как пишут СМИ, администрация США через ряд каналов передала Ирану сообщение о готовности к переговорам для заключения соглашения.