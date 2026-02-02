Румыния хочет иметь систему обнаружения угроз в Черном море к 2027 году

Румыния к 2027 году планирует создать современную систему обнаружения угроз в Черном море для защиты стратегической энергетической и торговой инфраструктуры, в частности будущего офшорного газового проекта Neptun Deep.

Об этом сообщил экономический советник президента Румынии Раду Бурнете в комментарии агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Бурнете, страна будет инвестировать в радары, беспилотники и сенсорные системы, чтобы значительно повысить уровень осведомленности о ситуации с безопасностью в море.

"Несомненно, Румыния должна инвестировать в современные средства обнаружения", – подчеркнул он.

Реализация этих мер определена как приоритет и должна быть завершена до начала добычи газа в 2027 году.

Офшорный газовый проект Neptun Deep, принадлежащий компании OMV Petrom и государственной Romgaz, должен начать добычу газа в 2027 году. Ожидается, что после запуска проекта Румыния станет крупнейшим производителем природного газа в Европейском Союзе и нетто-экспортером энергоресурсов.

Часть расходов на развитие оборонных и наблюдательных возможностей будет профинансирована в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Согласно программе, Румыния сможет получить до 16,6 млрд евро в период с 2026 по 2030 год. Условия финансирования предусматривают, что часть оборонной продукции будет производиться на территории страны, а правительство также планирует обеспечить возможность ее экспорта.

По словам Бурнете, средства SAFE будут способствовать восстановлению государственной оборонной промышленности, поддержке экономики и частичному перепрофилированию предприятий автомобильной отрасли, которые в настоящее время находятся в сложном положении.

Расходы на оборону, запуск газовой добычи на шельфе и меры по сокращению бюджетного дефицита, по его оценке, могут ускорить экономический рост Румынии с 2027 года.

Также он подчеркнул, что Черное море, река Дунай и дальнейшие инвестиции в порт Констанца повышают инвестиционную привлекательность страны и могут сделать Румынию важным логистическим центром для послевоенного восстановления Украины.

Часть транспортных и инфраструктурных проектов, которые соединят Румынию с Молдовой и Украиной, планируется профинансировать именно за счет программы SAFE.

"Мы будем финансировать многие из этих взаимосвязей с Молдовой и Украиной за счет SAFE", – добавил он.

Напомним, в 2023 году стало известно, что Турция, Румыния и Болгария вместе будут очищать Черное море от мин, которые попадают в их воды в результате полномасштабной войны России против Украины.

Летом 2024 года министр обороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что союзники по НАТО Румыния, Болгария и Турция должны расширить совместную оперативную группу, которая занимается разминированием Черного моря, включив в ее состав патрули для защиты энергетических объектов и торговых путей от потенциальных атак России.