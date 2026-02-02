Каллас предупредила о риске давления на Украину с требованием уступок

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас предупредила, что сосредоточение внимания на уступках Украины рискует размыть границы ответственности России за развязанную агрессию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Каллас приводит The Guardian.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что сейчас на Украину оказывается огромное давление, "чтобы они пошли на очень сложные уступки", и это является проблемой.

В то же время она предупредила, что это грозит "размыть картину того, в чем на самом деле заключается проблема".

"Если вспомнить последние 100 лет, Россия напала как минимум на 19 стран, на некоторые из них по 3-4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию", – отметила Каллас.

Она заявила, что Европа должна добиваться уступок от России, включая ограничения на ее военные силы, армию и ядерное оружие, а также требовать ответственности "за совершенные преступления".

Каллас сказала, что россияне пытаются сосредоточиться на переговорах с США, чтобы избежать сложных разговоров, поскольку они считают, что "разговоры с американцами [помогают] им с максималистскими требованиями, которых они даже не достигли военным путем".

Но она настаивала, что ЕС имеет "очень четкую роль" в проверке любого потенциального будущего мирного соглашения, потому что "необходимо участие Европы".

Издание FT со ссылкой на источники ранее сообщало, что гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса – как того требовала Россия.

После этого в Белом доме назвали ложными эти сообщения СМИ.