У США заперечують, що пропонували Україні гарантії безпеки в обмін на вихід з Донбасу

Заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі назвала неправдивими повідомлення ЗМІ про те, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише в обмін на її згоду вивести війська з Донбасу.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила у коментарі Financial Times.

Посадовиця заявила, що ці повідомлення є "брехнею", яка має на меті зіпсувати прогрес, досягнутий у мирному процесі.

"Це повна неправда – єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для досягнення угоди. Шкода, що Financial Times дозволяє зловмисникам анонімно брехати, щоб зіпсувати мирний процес, який зараз у чудовому стані після історичної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі цими вихідними", – сказала Келлі.

Джерело, ознайомлене з позицією США, заявило Financial Times, що Вашингтон "не намагається нав'язати Україні жодних територіальних поступок". При цьому гарантії безпеки від США залежать від готовності обох сторін укласти мирну угоду, а її зміст – залежить лише від Росії та України.

Видання FT з посиланням на джерела повідомляло, що гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу – як того вимагала Росія.

Нагадаємо, у неділю, 25 січня, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що документ про гарантії безпеки від США готовий до підписання.

Видання Politico раніше писало, що США вважають свої гарантії безпеки для України ціннішими за європейські, попри відмову Вашингтона відправляти своїх військових.