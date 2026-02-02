Польща та Німеччина хочуть спільно рухати економіку ЄС уперед
Міністри фінансів Польщі та Німеччини вважають, що дві країни повинні взяти на себе спільну відповідальність за економічне відродження Європи.
Про це заявили міністри фінансів Польщі та Німеччини – Анджей Доманський й Ларс Клінгбайль – у понеділок, 2 лютого, у Варшаві, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Доманський заявив, що країни повинні зробити Європу "більш конкурентоспроможною".
"Трансатлантичні відносини, як ми їх знаємо, зазнають значних змін, і ми згодні: саме на цьому етапі ми повинні зміцнити Європу і рухати її вперед", – заявив міністр фінансів Німеччини своєю чергою.
Клінгбайль заявив, що ЄС повинен стати "швидшим, розумнішим і більш здатним справлятися зі складнощами".
"Ми поставили собі за мету поглибити європейську співпрацю, набрати швидкість, а також вимагати цього від Єврокомісії", – сказав він.
Польський міністр, своєю чергою, акцентував, що Європа перебуває в гонці.
"Гонці за конкурентоспроможністю, за побудовою справжньої економічної сили, і для досягнення цього нам потрібно прискоритися"", – підсумував Доманський.
Нещодавно Клінгбайль закликав до нової ери "європейського патріотизму" для захисту економічних інтересів континенту.
