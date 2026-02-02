Польша и Германия хотят совместно двигать экономику ЕС вперед

Министры финансов Польши и Германии считают, что две страны должны взять на себя совместную ответственность за экономическое возрождение Европы.

Об этом заявили министры финансов Польши и Германии – Анджей Доманский и Ларс Клингбайль – в понедельник, 2 февраля, в Варшаве, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Доманский заявил, что страны должны сделать Европу "более конкурентоспособной".

"Трансатлантические отношения, как мы их знаем, претерпевают значительные изменения, и мы согласны: именно на этом этапе мы должны укрепить Европу и двигать ее вперед", – заявил министр финансов Германии в свою очередь.

Клингбайль заявил, что ЕС должен стать "быстрее, умнее и более способным справляться со сложностями".

"Мы поставили себе цель углубить европейское сотрудничество, набрать скорость, а также требовать этого от Еврокомиссии", – сказал он.

Польский министр, в свою очередь, акцентировал, что Европа находится в гонке.

"Гонке за конкурентоспособностью, за построением настоящей экономической силы, и для достижения этого нам нужно ускориться", – подытожил Доманский.

Недавно Клингбайль призвал к новой эре "европейского патриотизма" для защиты экономических интересов континента.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.