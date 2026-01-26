Сійярто знову обіцяє юридичну війну за право купувати російські газ і нафту

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто вкотре заявив, що Угорщина має намір подати позов до Суду Європейського Союзу, щойно рішення щодо плану REPowerEU, спрямованого на повну заборону імпорту до ЄС російських нафти і газу, буде офіційно опубліковане.

Про це Сійярто написав у понеділок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто пообіцяв, що Угорщина використає "всі законні засоби", щоб скасувати REPowerEU.

"План REPowerEU базується на юридичній хитрості, представляючи санкційні заходи як рішення торговельної політики, щоб уникнути одностайності. Це повністю суперечить власним правилам ЄС. Договори чітко визначають: рішення щодо енергетичного балансу належать до національної компетенції", – написав Сійярто.

Він додав, що заборона Угорщині купувати нафту і газ у Росії "суперечить нашим національним інтересам і значно збільшить витрати на енергію для угорських сімей".

"Угорщина подасть позов до Суду ЄС, щойно рішення щодо REPowerEU буде офіційно опубліковано", – пообіцяв Сійярто.

Будапешт послідовно виступає проти посилення енергетичного тиску на Москву, попри зусилля більшості країн ЄС мінімізувати залежність від російських ресурсів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

26 січня країни ЄС остаточно схвалили поступовий план щодо заборони імпорту російського газу – його мають втілити до кінця 2027 року.

В ЄС запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни.

З боку угорських посадовців, зокрема, особисто прем’єр-міністра Віктор Орбана, неодноразово лунали обіцянки подати до суду на Європейський Союз через його рішення про поступове припинення імпорту російських енергоносіїв.