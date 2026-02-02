В Польше сотни школ закрыты или перешли на дистанционное обучение из-за сильных морозов

В Польше более 300 школ в разных регионах страны отменили занятия в классах из-за сильных морозов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Более 330 школ в разных регионах Польши объявили внеплановые выходные из-за сильных морозов или перевели обучение в онлайн-формат.

Министр образования Барбара Новацка призвала директоров рассмотреть такую возможность, если в их местности столбик термометра опустился до −15°C или ниже.

В Польше, как и в Украине, прошлая ночь была чрезвычайно холодной. Самые низкие показатели на территории страны зафиксировали в Сувалках на северо-востоке, где мороз достиг −27,7°C.

В Варшаве столбик термометра опустился до −18,6°C.

В Литве прошлой ночью зафиксировали рекордные за последние 30 лет −34,3°C. Экстремально холодная погода началась еще в выходные. Из-за сильных морозов некоторые школы тоже перешли на дистанционные занятия.