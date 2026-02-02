FT: Маск інвестував $10 млн у республіканців і лагодить стосунки з Трампом

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск минулого місяця пожертвував $10 млн, щоб допомогти республіканцям на майбутніх проміжних виборах до Конгресу США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Financial Times.

Маск, який торік посварився з Трампом, пожертвував по $5 млн кожному з двох основних фондів збору коштів для республіканських кандидатів до Сенату та Палати представників, свідчать дані Федеральної виборчої комісії.

Пожертви Маска, які довели його загальні політичні витрати торік щонайменше до $75 млн, надійшли за кілька тижнів до того, як мільярдер вечеряв із Трампом у Мар-а-Лаго.

Згодом Трамп заявив, що Маск, який у червні натякав на причетність президента до матеріалів, пов’язаних із покійним злочинцем Джеффрі Епштейном, є "хорошим хлопцем".

Недавні пожертви боса Tesla становлять лише частину з понад 250 млн доларів, які він витратив на підтримку передвиборчої кампанії Трампа в 2024 році.

Торік Маск також витратив понад $23 млн, підтримуючи консервативного кандидата до Верховного суду Вісконсину, який зазнав поразки.

Ці пожертви свідчать, що Маск знову утвердився як потужна фінансова сила в республіканській політиці.

На піку свого конфлікту з Трампом торік Маск оголосив про плани створити "Партію Америки", щоб боротися з тим, що він називав "однопартійною системою", яку звинувачував у "банкрутстві країни". Проте схоже, що тепер Маск відступив від своїх планів.

Нагадаємо, причиною сварки між Маском та Трампом стала критика мільярдером законопроєкту про податки і асигнування, який очільник Білого дому вважав "великим прекрасним законом".

Зокрема, Трамп заявляв, що Ілон Маск "збожеволів".

Читайте детальну статтю на цю тему: Маск атакує: чи створить реальні проблеми для Трампа конфлікт з найбагатшою людиною світу.