FT: Маск инвестировал $10 млн в республиканцев и налаживает отношения с Трампом

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в прошлом месяце пожертвовал $10 млн, чтобы помочь республиканцам на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Financial Times.

Маск, который в прошлом году поссорился с Трампом, пожертвовал по $5 млн каждому из двух основных фондов сбора средств для республиканских кандидатов в Сенат и Палату представителей, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии.

Пожертвования Маска, которые довели его общие политические расходы в прошлом году как минимум до $75 млн, поступили за несколько недель до того, как миллиардер ужинал с Трампом в Мар-а-Лаго.

Впоследствии Трамп заявил, что Маск, который в июне намекал на причастность президента к материалам, связанным с покойным преступником Джеффри Эпштейном, – "хороший парень".

Недавние пожертвования босса Tesla составляют лишь часть из более 250 млн долларов, которые он потратил на поддержку предвыборной кампании Трампа в 2024 году.

В прошлом году Маск также потратил более $23 млн, поддерживая консервативного кандидата в Верховный суд Висконсина, который потерпел поражение.

Эти пожертвования свидетельствуют, что Маск снова утвердился как мощная финансовая сила в республиканской политике.

На пике своего конфликта с Трампом в прошлом году Маск объявил о планах создать "Партию Америки", чтобы бороться с тем, что он называл "однопартийной системой", которую обвинял в "банкротстве страны". Однако похоже, что теперь Маск отступил от своих планов.

Напомним, причиной ссоры между Маском и Трампом стала критика миллиардером законопроекта о налогах и ассигнованиях, который глава Белого дома считал "большим прекрасным законом".

В частности, Трамп заявлял, что Илон Маск "сошел с ума".

Читайте подробную статью на эту тему: Маск атакует: создаст ли реальные проблемы для Трампа конфликт с самым богатым человеком мира.