Генсек НАТО у вівторок відвідає Київ та виступить у Раді – депутати

Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок відвідає Київ – у його планах, зокрема, виступ у Верховній Раді.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

У вівторок, 3 лютого, відкриється 15-та сесія Верховної Ради. У порядку денному, серед іншого, зазначається виступ генсека НАТО.

"Завтра у Верховній Раді України буде виступати генсек НАТО Марк Рютте", – написав Гончаренко.

"Буде відкриття, виступ генсека НАТО, ряд процедурних моментів", – зазначив Железняк.

Офіційно про приїзд Рютте до української столиці не повідомляли.

Нагадаємо, у нещодавніх заявах Рютте попросив ЄС відійти від правила "купуй європейське" в закупівлях зброї для України.

Він також закликав країни ЄС, що "сидять на запасах перехоплювачів", передати ці ракети Україні