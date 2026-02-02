Генсек НАТО у вівторок відвідає Київ та виступить у Раді – депутати
Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок відвідає Київ – у його планах, зокрема, виступ у Верховній Раді.
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".
У вівторок, 3 лютого, відкриється 15-та сесія Верховної Ради. У порядку денному, серед іншого, зазначається виступ генсека НАТО.
"Завтра у Верховній Раді України буде виступати генсек НАТО Марк Рютте", – написав Гончаренко.
"Буде відкриття, виступ генсека НАТО, ряд процедурних моментів", – зазначив Железняк.
Офіційно про приїзд Рютте до української столиці не повідомляли.
Нагадаємо, у нещодавніх заявах Рютте попросив ЄС відійти від правила "купуй європейське" в закупівлях зброї для України.
Він також закликав країни ЄС, що "сидять на запасах перехоплювачів", передати ці ракети Україні