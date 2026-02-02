Генсек НАТО во вторник посетит Киев и выступит в Раде – депутаты

Генсек НАТО Марк Рютте во вторник посетит Киев – в его планах, в частности, выступление в Верховной Раде.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 3 февраля, откроется 15-я сессия Верховной Рады. В повестке дня, среди прочего, отмечается выступление генсека НАТО.

"Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать генсек НАТО Марк Рютте", – написал Гончаренко.

"Будет открытие, выступление генсека НАТО, ряд процедурных моментов", – отметил Железняк.

Официально о приезде Рютте в украинскую столицу не сообщали.

Напомним, в недавних заявлениях Рютте попросил ЕС отойти от правила "покупай европейское" в закупках оружия для Украины.

Он также призвал страны ЕС, которые "сидят на запасах перехватчиков", передать эти ракеты Украине.