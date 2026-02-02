ЗМІ: на військову частину в Польщі впав дрон, який міг зчитувати секретні дані

Минулої середи, 28 січня, на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження – це сталося лише за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами.

Про це стало відомо журналісту-розслідувачу польського Radio ZET, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався у військовій частині, де розташований 2-й центр радіоелектронної розвідки. Це спеціалізований підрозділ, який займається моніторингом радіопростору на північному сході Польщі, зокрема в стратегічно важливому районі Сувальського коридору.

Чергова служба частини спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому завадити. Дрон упав на територію бази приблизно за 70 метрів від складу озброєння. Солдати, які несли варту, після попереднього огляду занесли його в одну з будівель.

"Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля. Чергова служба підрозділу була безпорадна. Вона спостерігала, як він літає, і нічого не могла вдіяти. Пізніше, після його падіння, було допущено помилку і його занесли до будівлі. Дрон міг продовжувати працювати і збирати дані. Згідно з процедурою, його слід було накрити сіткою або брезентом і не рухати", – зазначив інформатор Radio ZET.

Військова жандармерія Польщі підтвердила факт інциденту. Повідомлення про падіння надійшло близько 18:00, після чого почалися слідчі дії та допити свідків.

Наразі справу розслідують за статтею про порушення правил авіаційного руху. Винуватцям, якщо їх встановлять, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про походження дрона офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, 30 січня в Польщі підписали контракт на розробку та постачання новітньої антидронної системи San, яка буде використовуватися в рамках системи "Східний щит".

Польща заявила, що планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".