СМИ: на воинскую часть в Польше упал дрон, который мог считывать секретные данные

В минувшую среду, 28 января, на территории воинской части в польском городе Пшасниш упал беспилотник неизвестного происхождения – это произошло всего в нескольких десятках метров от склада с боеприпасами.

Об этом стало известно журналисту-расследователю польского Radio ZET, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел в воинской части, где расположен 2-й центр радиоэлектронной разведки. Это специализированное подразделение, которое занимается мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши, в частности в стратегически важном районе Сувальского коридора.

Дежурная служба части наблюдала за полетом БПЛА, но не смогла ему помешать. Дрон упал на территорию базы примерно в 70 метрах от склада вооружения. Солдаты, которые несли караул, после предварительного осмотра занесли его в одно из зданий.

"Есть подозрение, что это был разведывательный дрон, который считывал данные с антенного поля. Дежурная служба подразделения была беспомощна. Она наблюдала, как он летает, и ничего не могла поделать. Позже, после его падения, была допущена ошибка и его занесли в здание. Дрон мог продолжать работать и собирать данные. Согласно процедуре, его следовало накрыть сеткой или брезентом и не трогать", – отметил информатор Radio ZET.

Военная жандармерия Польши подтвердила факт инцидента. Сообщение о падении поступило около 18:00, после чего начались следственные действия и допросы свидетелей.

Сейчас дело расследуется по статье о нарушении правил авиационного движения. Виновникам, если их установят, грозит до пяти лет лишения свободы. О происхождении дрона официальной информации пока нет.

Напомним, 30 января в Польше подписали контракт на разработку и поставку новейшей антидронной системы San, которая будет использоваться в рамках системы "Восточный щит".

Польша заявила, что планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".