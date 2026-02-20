Чи переживе британська монархія гучний скандал навколо звʼязків брата короля з Епштейном

19 лютого Велику Британію та увесь світ сколихнула новина про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора – рідного брата британського короля Чарльза III. Востаннє з британської королівської родини було арештовано (а потім – страчено) короля Чарльза I – проте це було аж у 1647 році.

Цей арешт наразі є найгучнішим наслідком останньої хвилі публікацій файлів Джеффрі Епштейна, з яким принц Ендрю підтримував дружбу та мав ділові контакти.

Молодший брат короля Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, раніше відомий як герцог Йоркський, проте позбавлений цього титулу, був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем. Також повідомляли про обшуки за пов’язаними з ним адресами в графствах Беркшир і Норфолк.

Ендрю – молодший брат короля Чарльза III, третя дитина нині покійних королеви Єлизавети II і Філіпа, герцога Единбурзького.

Зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном він познайомився у 1999 році.

Їхня дружба регулярно привертала увагу преси у Британії, але більш прискіпливо їхню дружбу почали вивчати у 2008 році – після засудження Епштейна за залучення неповнолітніх до проституції.

У 2014 році свідчення дає Вірджинія Джуффре. За її словами, вона була змушена вступати в сексуальні стосунки з Ендрю тричі. На момент першої подібної зустрічі з принцом їй було 17 років.

Згодом в інтерв’ю BBC Ендрю стверджував, що не міг мати сексуального зв’язку із Джуффре, оскільки в ту ніч, коли, за її свідченнями, вони мали контакт, він був у піцерії Pizza Express.

Але це інтерв’ю мало катастрофічні наслідки через інші його слова – про те, що він не шкодує про свою дружбу з Епштейном.

Після цього інтерв’ю Ендрю був змушений відмовитися від виконання королівських обов’язків.

Доля ж Джуффре склалася трагічно – у 2025 році вона скоїла самогубство. Того ж року вийшли її посмертні мемуари "Nobody’s Girl" ("Нічия дівчина"), в яких вона детально описує, як її, вразливу підлітку, заманили в мережу секс-торгівлі.

На цьому тлі король Чарльз пішов на безпрецедентний крок і вирішив офіційно позбавити Ендрю як титулу принца, так і всіх інших почестей.

Але останньою краплею стали електронні листи та фотографії, оприлюднені у 2025–26 роках Міністерством юстиції США. Адже вони прямо суперечили попереднім заявам Ендрю, в яких він заперечував будь-які протиправні дії.

Наприклад, в одному з електронних листів підтверджується автентичність фотографії Ендрю, на якій він обіймає тоді 17-річну Джуффре – зв’язок, який принц раніше заперечував.

Файли містили листи, які свідчать про те, що Ендрю поділився з Епштейном конфіденційною інформацією про інвестиції в Афганістані, а також пересилав звіти про В'єтнам, Сінгапур та інші місця.

А публікація на початку 2026 року так званих файлів Епштейна стала для Ендрю справжнім нокаутом. Через деякий час його арештували.

При цьому арешт колишнього принца не пов’язаний із підозрами у вчиненні злочинів на сексуальному ґрунті. Причиною стала інформація в файлах Епштейна про діяльність, яку він здійснював, коли був торговим посланником.

Варто уточнити: від того, як зараз поводитиметься королівська родина у цій непростій ситуації, залежатиме і її підтримка у суспільстві, а також довіра до короля Чарльза III та інших членів королівської родини.

А цілком можливо – від нинішніх подій залежатиме й майбутнє британської монархії.

І хоча суспільні настрої наразі не виглядають антимонархічними, скандал навколо колишнього принца Ендрю ще далекий до завершення.

