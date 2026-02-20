Переживет ли британская монархия громкий скандал вокруг связей брата короля с Эпштейном

19 февраля Великобританию и весь мир всколыхнула новость об аресте Эндрю Маунтбеттена-Виндзора – родного брата британского короля Чарльза III. Последний раз из британской королевской семьи был арестован (а затем – казнен) король Чарльз I – однако это было аж в 1647 году.

Этот арест пока является самым громким следствием последней волны публикаций файлов Джеффри Эпштейна, с которым принц Эндрю поддерживал дружбу и имел деловые контакты.

Младший брат короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, ранее известный как герцог Йоркский, однако лишенный этого титула, был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Также сообщалось об обысках по связанным с ним адресам в графствах Беркшир и Норфолк.

Подробнее о деле и его возможных последствиях читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой

Эндрю – младший брат короля Чарльза III, третий ребенок ныне покойных королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.

Со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном он познакомился в 1999 году.

Их дружба регулярно привлекала внимание прессы в Британии, но более пристально их дружбу начали изучать в 2008 году – после осуждения Эпштейна за привлечение несовершеннолетних к проституции.

В 2014 году дает показания Вирджиния Джуффре. По ее словам, она была вынуждена вступать в сексуальные отношения с Эндрю трижды. На момент первой подобной встречи с принцем ей было 17 лет.

Впоследствии в интервью BBC Эндрю утверждал, что не мог иметь сексуальных отношений с Джуффре, поскольку в ту ночь, когда, по ее показаниям, они имели контакт, он был в пиццерии Pizza Express.

Но это интервью имело катастрофические последствия из-за других его слов – о том, что он не жалеет о своей дружбе с Эпштейном.

После этого интервью Эндрю был вынужден отказаться от выполнения королевских обязанностей.

Судьба же Джуффре сложилась трагично – в 2025 году она покончила с собой. В том же году вышли ее посмертные мемуары "Nobody’s Girl" ("Ничья девушка"), в которых она подробно описывает, как ее, уязвимого подростка, заманили в сеть секс-торговли.

На этом фоне король Чарльз пошел на беспрецедентный шаг и решил официально лишить Эндрю как титула принца, так и всех других почестей.

Но последней каплей стали электронные письма и фотографии, обнародованные в 2025–26 годах Министерством юстиции США. Ведь они прямо противоречили предыдущим заявлениям Эндрю, в которых он отрицал какие-либо противоправные действия.

Например, в одном из электронных писем подтверждается подлинность фотографии Эндрю, на которой он обнимает тогда 17-летнюю Джуффре – связь, которую принц ранее отрицал.

Файлы содержали письма, свидетельствующие о том, что Эндрю поделился с Эпштейном конфиденциальной информацией об инвестициях в Афганистане, а также пересылал отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других местах.

А публикация в начале 2026 года так называемых файлов Эпштейна стала для Эндрю настоящим нокаутом. Через некоторое время его арестовали.

При этом арест бывшего принца не связан с подозрениями в совершении преступлений на сексуальной почве. Причиной стала информация в файлах Эпштейна о деятельности, которую он осуществлял, когда был торговым посланником.

Стоит уточнить: от того, как сейчас поведет себя королевская семья в этой непростой ситуации, будет зависеть и ее поддержка в обществе, а также доверие к королю Чарльзу III и другим членам королевской семьи.

А вполне возможно – от нынешних событий будет зависеть и будущее британской монархии.

И хотя общественные настроения пока не выглядят антимонархическими, скандал вокруг бывшего принца Эндрю еще далек от завершения.

