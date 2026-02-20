Брата короля Великобритании отпустили после 12 часов допроса

Брата короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора освободили под следствие после того, как его допрашивали по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило BBC.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора после ареста в четверг, 19 февраля, 12 часов допрашивали детективы полиции долины Темзы.

Известно, что экс-принцу пока не предъявили обвинений, а расследование продолжается.

Журналисты сфотографировали Эндрю на заднем сиденье автомобиля после того, как он выехал из полицейского участка Эйлшема.

Фото: Reuters

Сообщалось, что 19 февраля брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Полиция рассматривала обвинения против экс-принца из-за его связей с осужденным в США за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

Король Великобритании Чарльз III отреагировал на арест брата, заявив, что правоохранительные органы имеют поддержку от королевской семьи.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

