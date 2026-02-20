США и Канада отследили 5 российских самолетов у Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о фиксации и отслеживании нескольких российских военных самолетов, действовавших в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте командования.

Военные обнаружили и отследили два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и один самолет радиолокационного обнаружения A-50.

В ответ NORAD выпустил два истребителя F-16, два F-35, один самолет радиолокационного обнаружения E-3 и четыре транспортных KC-135 для перехвата, точной идентификации и сопровождения самолетов, пока они не покинули зону противодействия авиации Аляски.

В сообщении отметили, что российские военные самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.

Такая деятельность России в зоне идентификации зоны ПВО на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза, добавили в командовании.

Зона идентификации противовоздушной обороны представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует легкой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

Напомним, в конце января шведские силы быстрого реагирования обнаружили и перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

А в декабре над международными водами Балтийского моря польские истребители "перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили" разведывательный самолет РФ.