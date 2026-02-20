ЗМІ: у США пригрозили заходами у відповідь на ініціативу "купуй європейське"

Адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила вжити заходів "помсти" європейським країнам, якщо ЄС надаватиме перевагу своїм виробникам зброї у прагненні переозброєння континенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністерство оборони США заперечило проти будь-яких зусиль ЄС щодо обмеження доступу американських виробників зброї до європейського ринку та попередило, що це викличе заходи відповідь.

"Сполучені Штати рішуче виступають проти будь-яких змін до Директиви, які обмежують можливості американської промисловості підтримувати або іншим чином брати участь у національних оборонних закупівлях держав-членів ЄС", – йдеться у коментарі США щодо запланованого оновлення законодавства ЄС про оборонні закупівлі.

"Купуй європейське" – це принцип надання переваги виробникам з ЄС, який міститься у законопроєкті про прискорення промислового виробництва, розробленому Єврокомісією.

Згідно з планами, закон встановлюватиме нові умови щодо використання державних коштів через закупівлі, державну допомогу, податкові пільги та іншу фінансову підтримку. Офіційно його представлять 25 лютого.

Адміністрація США назвала це "протекціонізмом", який витісняє американські компанії з ринку ЄС.

"Протекціоністська та ексклюзивна політика, яка витісняє американські компанії з ринку, коли найбільші європейські оборонні фірми продовжують отримувати значну вигоду від доступу до ринку Сполучених Штатів, є неправильним курсом дій", – додається у повідомленні.

Коментарі Вашингтона підкреслюють парадокс у підході США до Європи: хоча адміністрація Трампа неодноразово закликала європейців взяти на себе основну частину оборони континенту, вона прагне, щоб це відбувалося за допомогою американських оборонних компаній.

Нагадаємо, принцип "купуй європейське" був розкритикований генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він заявив, що це правило потрібно ігнорувати, коли йдеться про закупівлю зброї для України.

Також писали, що Німеччина та Нідерланди сперечалися з Францією щодо того, чи зможе Україна купувати американське озброєння за рахунок кредиту ЄС в обсязі 90 млрд євро.