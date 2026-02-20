СМИ: в США пригрозили ответными мерами на инициативу "покупай европейское"

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила принять меры "мести" европейским странам, если ЕС будет отдавать предпочтение своим производителям оружия в стремлении перевооружить континент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министерство обороны США выступило против любых усилий ЕС по ограничению доступа американских производителей оружия к европейскому рынку и предупредило, что это вызовет ответные меры.

"Соединенные Штаты решительно выступают против любых изменений в Директиве, которые ограничивают возможности американской промышленности поддерживать или иным образом участвовать в национальных оборонных закупках государств-членов ЕС", – говорится в комментарии США по поводу запланированного обновления законодательства ЕС об оборонных закупках.

"Покупай европейское" – это принцип предоставления преимущества производителям из ЕС, который содержится в законопроекте об ускорении промышленного производства, разработанном Еврокомиссией.

Согласно планам, закон будет устанавливать новые условия использования государственных средств через закупки, государственную помощь, налоговые льготы и другую финансовую поддержку. Официально его представят 25 февраля.

Администрация США назвала это "протекционизмом", который вытесняет американские компании с рынка ЕС.

"Протекционистская и эксклюзивная политика, которая вытесняет американские компании с рынка, когда крупнейшие европейские оборонные фирмы продолжают получать значительную выгоду от доступа к рынку Соединенных Штатов, является неправильным курсом действий", – добавляется в сообщении.

Комментарии Вашингтона подчеркивают парадокс в подходе США к Европе: хотя администрация Трампа неоднократно призывала европейцев взять на себя основную часть обороны континента, она стремится, чтобы это происходило с помощью американских оборонных компаний.

Напомним, принцип "покупай европейское" был раскритикован генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он заявил, что это правило нужно игнорировать, когда речь идет о закупке оружия для Украины.

Также писали, что Германия и Нидерланды спорили с Францией о том, сможет ли Украина покупать американское вооружение за счет кредита ЕС в объеме 90 млрд евро.