Польща розкрила злочинну групу, яка торгувала людьми

Прикордонна служба Польщі заарештувала вісім підозрюваних у справі про торгівлю людьми.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Прикордонної служби Польщі.

Повідомляється, що з 2024 року правоохоронці розслідують злочинну групу з дванадцяти осіб, яку очолювали громадянин України та громадянин Польщі. Члени угруповання використовували компанії, зареєстровані як у Польщі, так і за кордоном, для скоєння злочинів, включаючи торгівлю людьми.

Операція полягала в експлуатації жертв для примусової праці, переважно латиноамериканського походження.Зловмисники вербували їх у країнах походження, а потім нібито перенаправляли на роботу до Польщі, використовуючи компанії, зареєстровані за межами ЄС. Протягом розслідуваного періоду зловмисники завербували близько 2 тисяч іноземців.

У лютому правоохоронці провели обшуки в житлових та комерційних приміщеннях у Поморському воєводстві. За результатами було вилучено готівку, золото, монети та ювелірні вироби на загальну суму 3,6 млн злотих (852 тисяч євро).

Вісьмом заарештованим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до двадцяти років.

Цього тижня у Польщі повідомили про викриття 23 членів міжнародної організованої злочинної групи, яка займалася поширенням наркотиків, зброї та викраденого майна.

Нагадаємо, у лютому в Польщі затримали групу з п’яти осіб, яких вважають причетними до контрабанди цигарок з Білорусі за допомогою метеозондів.