Польша раскрыла преступную группу, торговавшую людьми

Пограничная служба Польши арестовала восемь подозреваемых по делу о торговле людьми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Пограничной службы Польши.

Сообщается, что с 2024 года правоохранители расследуют преступную группу из двенадцати человек, которую возглавляли гражданин Украины и гражданин Польши. Члены группировки использовали компании, зарегистрированные как в Польше, так и за рубежом, для совершения преступлений, включая торговлю людьми.

Операция заключалась в эксплуатации жертв для принудительного труда, преимущественно латиноамериканского происхождения. злоумышленники вербовали их в странах происхождения, а затем якобы перенаправляли на работу в Польшу, используя компании, зарегистрированные за пределами ЕС. В течение расследуемого периода злоумышленники завербовали около 2 тысяч иностранцев.

В феврале правоохранители провели обыски в жилых и коммерческих помещениях в Поморском воеводстве. По результатам были изъяты наличные, золото, монеты и ювелирные изделия на общую сумму 3,6 млн злотых (852 тысяч евро).

Восьми арестованным грозит лишение свободы на срок от трех до двадцати лет.

На этой неделе в Польше сообщили о разоблачении 23 членов международной организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков, оружия и похищенного имущества.

Напомним, в феврале в Польше задержали группу из пяти человек, которых считают причастными к контрабанде сигарет из Беларуси с помощью метеозондов.