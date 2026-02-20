Вбивства відомих українців на замовлення РФ: організатор був у Молдові, затримано 10 осіб

В Офісі Генерального прокурора розповіли подробиці спільного з молдовськими партнерами викриття організованої групи, яка готувала замовні вбивства відомих громадян України та іноземців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

В рамках справи наразі затримано 10 осіб: в Україні – семеро і троє, в тому числі організатор, у Молдові.

"Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, учасники мережі діяли під кураторством спецслужб Російської Федерації. Вони збирали інформацію про пересування, місця проживання та спосіб життя потенційних жертв, щоб організувати їх подальшу фізичну ліквідацію за грошову винагороду.

"Учасники організованої групи чітко розподілили ролі, планували способи вбивств, готували знаряддя злочину та продумували шляхи відходу. За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тис. доларів США − сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви", – розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що група планувала вбивство щонайменше п’яти публічних осіб. Зокрема, один із потенційних жертв − представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За їхніми даними, реалізація цих злочинів могла спричинити значний суспільний резонанс і бути використаною державою-агресором для дестабілізації безпекової ситуації в Україні.

Слідством встановлено, що підготовка вимагала розгалуженої агентурної мережі з чітким розподілом ролей між учасниками: від стеження і збору даних до підготовки засобів вчинення злочину та планування маршрутів відходу.

У межах масштабної спецоперації одночасно проведено понад 20 обшуків у кількох регіонах України. Вилучено зброю, боєприпаси, вибухові речовини, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також зафіксовано докази контактів із кураторами.

Невідкладні слідчі дії також проводилися на території Молдови в межах створеної спільної міжнародної слідчої групи.

Молдовські правоохоронці затримали організатора цієї мережі та двох спільників. Наразі готуються клопотання до суду про їхній арешт. Досудове розслідування триває.

Напередодні молдовські правоохоронці повідомили, що молдовська поліція та українські правоохоронні органи в рамках спільної слідчої групи проводять кримінальне розслідування щодо підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні.

Нагадаємо, у Польщі визнали винним та засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува за роботу на російську розвідку.

Серед його завдань був збір даних про безпеку в аеропорту "Жешув-Ясьонка", який є ключовим логістичним хабом для підтримки України та міжнародних поїздок українців в умовах війни. Ці дані могли бути використані і для планування замаху на президента України Володимира Зеленського.