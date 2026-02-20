Убийства известных украинцев по заказу РФ: организатор был в Молдове, задержаны 10 человек

В Офисе Генерального прокурора рассказали подробности совместного с молдовскими партнерами разоблачения организованной группы, готовившей заказные убийства известных граждан Украины и иностранцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

В рамках дела пока задержаны 10 человек: в Украине – семь и трое, в том числе организатор, в Молдове.

"Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

По данным следствия, участники сети действовали под кураторством спецслужб Российской Федерации. Они собирали информацию о передвижении, местах проживания и образе жизни потенциальных жертв, чтобы организовать их дальнейшую физическую ликвидацию за денежное вознаграждение.

"Участники организованной группы четко распределили роли, планировали способы убийств, готовили орудия преступления и продумывали пути отхода. За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США – сумма зависела от сведения и влиятельности потенциальной жертвы", – рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что группа планировала убийство по меньшей мере пяти публичных лиц. В частности, один из потенциальных жертв – представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

По их данным, реализация этих преступлений могла вызвать значительный общественный резонанс и быть использована государством-агрессором для дестабилизации ситуации с безопасностью в Украине.

Следствием установлено, что подготовка требовала разветвленной агентурной сети с четким распределением ролей между участниками: от слежки и сбора данных до подготовки средств совершения преступления и планирования маршрутов отхода.

В рамках масштабной спецоперации одновременно проведено более 20 обысков в нескольких регионах Украины. Изъято оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также зафиксированы доказательства контактов с кураторами.

Неотложные следственные действия также проводились на территории Молдовы в рамках созданной совместной международной следственной группы.

Молдовские правоохранители задержали организатора этой сети и двух сообщников. Сейчас готовятся ходатайства в суд об их аресте. Досудебное расследование продолжается.

Накануне молдовские правоохранители сообщили, что молдовская полиция и украинские правоохранительные органы в рамках совместной следственной группы проводят уголовное расследование по подготовке физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине.

Напомним, в Польше признали виновным и приговорили к 3,5 годам заключения гражданина из пограничного Грубешува за работу на российскую разведку.

Среди его задач был сбор данных о безопасности в аэропорту "Жешув-Ясенка", который является ключевым логистическим хабом для поддержки Украины и международных поездок украинцев в условиях войны. Эти данные могли быть использованы и для планирования покушения на президента Украины Владимира Зеленского.