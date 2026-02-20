Аеропорт Відня призупинив роботу через снігопад

Австрія у п’ятницю потерпає від сильних снігопадів, які призвели до закриття доріг і призупинки роботи аеропорту Відня.

Про це повідомляє видання Kurier, передає "Європейська правда".

Умови руху на місцевих дорогах через сніг є складними. Автомагістраль A21 закрита в обох напрямках приблизно до кінця ранку. На автомагістралі A1 у напрямку Відня рух транспорту здійснюється від розв'язки Санкт-Пьольтен через великий об'їзд до столиці.

Тим, хто має таку можливість, рекомендується провести день, працюючи з дому. Ті, хто йде на роботу, повинні бути готові до того, що час у дорозі збільшиться вдвічі.

Робота аеропорту Відня призупинена.

"З поточної точки зору, окремі зльоти повинні бути можливими знову з 9 ранку, а посадки – з 10 ранку", – повідомив представник аеропорту.

Як і передбачалося, вночі до Австрії надійшов циклон з Італії, принісши значну кількість свіжого снігу. У долині Лезах випало до 44 сантиметрів снігу, а в Шрекені – близько 32 сантиметрів. На сході, в районі Санкт-Пьольтена, Бад-Феслау та на заході Відня випало до 20 сантиметрів.

Нещодавно сильний снігопад та дощі в Румунії призвели до зникнення електроенергії у 200 тисяч споживачів.

Нагадаємо, 15 лютого найбільший міжнародний аеропорт в Нідерландах "Схіпхол" скасував 170 рейсів через сніжну погоду.