Аэропорт Вены приостановил работу из-за снегопада

Австрия в пятницу страдает от сильных снегопадов, которые привели к закрытию дорог и приостановке работы аэропорта Вены.

Об этом сообщает издание Kurier, передает "Европейская правда".

Условия движения на местных дорогах из-за снега являются сложными. Автомагистраль A21 закрыта в обоих направлениях примерно до конца утра. На автомагистрали A1 в направлении Вены движение транспорта осуществляется от развязки Санкт-Пьольтен через большой объезд в столицу.

Тем, кто имеет такую возможность, рекомендуется провести день, работая из дома. Те, кто идет на работу, должны быть готовы к тому, что время в пути увеличится вдвое.

Работа аэропорта Вены приостановлена.

"С текущей точки зрения, отдельные взлеты должны быть возможными снова с 9 утра, а посадки – с 10 утра", – сообщил представитель аэропорта.

Как и предполагалось, ночью в Австрию поступил циклон из Италии, принеся значительное количество свежего снега. В долине Лезах выпало до 44 сантиметров снега, а в Шрекене – около 32 сантиметров. На востоке, в районе Санкт-Пьольтена, Бад-Феслау и на западе Вены выпало до 20 сантиметров.

Недавно сильный снегопад и дожди в Румынии привели к исчезновению электроэнергии у 200 тысяч потребителей.

Напомним, 15 февраля крупнейший международный аэропорт в Нидерландах "Схипхол" отменил 170 рейсов из-за снежной погоды.