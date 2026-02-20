Прем'єр німецької Саксонії Міхаель Кречмер вважає військове вирішення війни в Україні нереалістичним і рішуче виступає за відкриті дипломатичні канали, в тому числі з Москвою.

Про це він сказав в інтерв'ю Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда".

"Росію не можна перемогти на полі бою. Тому дипломатія є такою важливою", – сказав Кречмер, який належить до Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца.

"Історія та зовнішня політика показують, що навіть під час конфлікту канали повинні залишатися відкритими", – додав він.

Він засуджує російську загарбницьку війну, "але вважає помилкою думати, що безпека виникає виключно завдяки припиненню переговорів". За словами Кречмера, санкції є "правильними і необхідними", але повинні бути "розроблені таким чином, щоб вони завдавали більше шкоди агресору, ніж нам".

Він стверджує, що дискусія в Німеччині, особливо щодо енергетичних питань, була занадто швидко звужена. "Питання про те, чи дійсно поставки газу і нафти повинні підлягати санкціям, також є законним. Це значно шкодить економічному становищу Німеччини", – сказав прем'єр Саксонії.

Кречмер не виключає економічних відносин з РФ після потенційного закінчення війни: "Дуже мало хто каже: "Як тільки війна закінчиться, ми не повинні більше отримувати поставки сировини з Росії". Росія, яка більше не орієнтована на Європу, буде не безпечнішою, а більш непередбачуваною".

Торік у серпні прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер виступив за перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

У травні Міхаель Кречмер висловився за використання газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, щоб відновити діалог з Росією.