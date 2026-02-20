Премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер считает военное решение войны в Украине нереалистичным и решительно выступает за открытые дипломатические каналы, в том числе с Москвой.

Об этом он сказал в интервью Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, передает "Европейская правда".

"Россию нельзя победить на поле боя. Поэтому дипломатия такой важна", – сказал Кречмер, который принадлежит к Христианско-демократическому союзу канцлера Фридриха Мерца.

"История и внешняя политика показывают, что даже во время конфликта каналы должны оставаться открытыми", – добавил он.

Он осуждает российскую захватническую войну, "но считает ошибкой думать, что безопасность возникает исключительно благодаря прекращению переговоров". По словам Кречмера, санкции "правильны и необходимы", но должны быть "разработаны таким образом, чтобы они наносили больше вреда агрессору, чем нам".

Он утверждает, что дискуссия в Германии, особенно по энергетическим вопросам, была слишком быстро сужена. "Вопрос о том, действительно ли поставки газа и нефти должны подлежать санкциям, также является законным. Это значительно вредит экономическому положению Германии", – сказал премьер Саксонии.

Кречмер не исключает экономических отношений с РФ после потенциального окончания войны: "Очень мало кто говорит: "Как только война закончится, мы не должны больше получать поставки сырья из России". Россия, которая больше не ориентирована на Европу, будет не безопаснее, а более непредсказуемой".

В августе прошлого года премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

В мае Михаэль Кречмер высказался за использование газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, чтобы возобновить диалог с Россией.