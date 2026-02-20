Поліція проводить обшуки у колишній резиденції експринца Ендрю

Британська поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттена-Віндзора на тлі того, як його відпустили після 12-годинного арешту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Поліція долини Темзи раніше завершила обшуки в будинку Маунтбеттена-Віндзора у маєтку Сандрінгем, де експринца було заарештовано.

Водночас тривають слідчі дії в його королівському особняку Royal Lodge у Віндзорі. Це була резиденція Маунтбеттена-Віндзора протягом десятиліть, поки він не виїхав з особняка у лютому 2025 року через тиск щодо його зв’язків з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Експринц, якого було напередодні заарештовано за підозрою у зловживаннях державною посадою, послідовно заперечував правопорушення, пов'язані Епштейном.

Як стало відомо, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора звільнили під слідство після того, як його допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

Більше про скандал в королівській родині Британії читайте в матеріалі "Європейської правди": В'язниця для "принца": які наслідки для Британії та монархії матиме арешт брата короля.